Mamá de Víctor “Zafrada” Díaz sobre Felipe Camiroaga: “Me cuida a mi hijo del cielo”

Una gran emoción vivió en el capítulo final de “El discípulo del chef” el joven de Iloca, Víctor Díaz, tras el anuncio de la conductora del programa, Emilia Daiber, nombrándolo como el flamante ganador con un 92,32% de la votación del público.

Díaz, quien se hizo conocido por su apodo el “Zafrada” debido a un entrevista que le realizaron en La Tercera TV tras el terremoto de 2010, se ganó el cariño de todo el país y ahora un premio de 15 millones de pesos.

“Estoy súper contento. Yo creo que no por el premio, pero por el apoyo de la gente y eso yo creo que es lo primordial. En esto de la televisión si no tenemos el apoyo de la gente y el cariño de ellos no somos nadie.Entonces muy agradecido de la gente, de todo Chile, se lo agradezco de todo corazón. Un saludo a mi familia y a Iloca, que es lo principal. ¡Vamos Iloca!”, sostuvo el joven de 19 años en el programa.

Y su madre, Jacqueline Concha, notoriamente emocionada, también dedicó unas lindas palabras: “Contenta. Tenía mucha fe. Tiene unos ángeles en el cielo, sus abuelitos que lo apoyaron, que lo cuidan desde allá. Felipe (Camiroaga) también es un… (llora) A Felipe le agradezco mucho, que me cuida a mi hijo del cielo”.

El joven de Iloca, contó que el dinero del premio lo utilizará para sus estudios y que su sueño es tener un “criadero de caballos”.

La estrecha relación con Felipe Camiroaga

Recordemos que luego del terremoto del 2010, Víctor se transformó en todo un personaje, por lo que fue invitado al matinal de TVN “Buenos Días a Todos”, donde estuvo junto a Felipe Camiroaga y Katherine Salosny, quienes le regalaron la camiseta de la Selección Chilena, un computador y un caballo al que llamaron “Dominó”.

De vuelta en Iloca, el niño ofrecía paseos en el “Dominó” siendo este su primer pequeño emprendimiento.