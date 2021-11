“Te amo Ben”: El limpiapiés personalizado de José Miguel Viñuela con la imagen de Ben Brereton

El ex “Mucho Gusto” José Miguel Viñuela, es un usuario muy activo a través de redes sociales, en donde constantemente comparte imágenes con su familia, pero esta vez sorprendió con una publicación muy diferente en donde deja ver su fanatismo por el fútbol.

Tanto así, que el comunicador subió una inédita fotografía en donde aparece con su nuevo limpiapiés personalizado y muy particular en cual se ve reflejada la figura del popular delantero de la selección chilena “Ben Brereton”.Y eso no esto, porque además viene con una especial dedicatoria “te amo Ben”, así, sorprendente.

Junto a la imagen el “José” escribió las siguientes palabras: “¡Un homenaje! ¡La verdad es que en mi casa lo adoramos! Por eso le pedimos a @big.mat_chile que nos personalizara uno para que todo el mundo salude a Ben antes de entrar al domicilio 😂😂”.

Ante esta simpática postal, los usuarios de Instagram reaccionaron con algunos comentarios como: “Noooo yo lo quiero también”, “¡@josemiguelvinuela ❤️ BenLovers por acá también!”, “jajaja debe estar feliz la Constanza con ese limpiapiés 😂”, “si no tiene la venia de Ben no entra 🤣👏”, “la idea no es pisarlo si poh José jajajajaj 😂😂😂😂”.

