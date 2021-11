“Lo que no me mata me fortalece”: Luli sufrió dolorosa lesión por intensos entrenamientos en Brasil 

Nicole “Luli” Moreno informó a sus seguidores que sufrió una severa lesión en medio de los entrenamientos que realizaba en Brasil. La modelo y fisicoculturista se refirió a su estado por medio de una publicación en su cuenta de Instagram.

En sus historias la chica fitness compartió una fotografía de su pie, el cual se ve algo inflamado y herido. Posteriormente, compartió una imagen donde aparece acostada, abrazando a un gatito. “Lo que no me mata me fortalece” y “Lu 💕 Acompañándome en mi lesión 🦶😔” , escribió la rubia.

Los registros no dejaron indiferentes a los internautas, quienes reaccionaron con miles de comentarios donde le envían fuerza para su recuperación.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de NicoleluliFitness (@nicolelulichile)

Lo anterior ocurrió en medio de los intensos entrenamientos a los que decidió someterse Luli en medio de sus vacaciones en Brasil dirigidos por la reconocida coach Carol Vaz.

En videos anteriores compartidos en la red social mencionada se le vio dándolo todo y al límite de sus fuerzas. “Si quieres llorar entrena hasta más no poder”, escribió en un registro donde entrena mientras está a punto de llorar.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de NicoleluliFitness (@nicolelulichile)

Al parecer la modelo estuvo al borde de superar sus límites, por lo que habría adelantado su retorno a Chile. Actualmente se encontraría en Santiago (según la información de sus publicaciones) recuperándose para volver a sorprender con nuevas rutinas.