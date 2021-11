Jenny Cavallo revela regalo que le realizó Martín Cárcamo: “para pedir disculpas”

“Los o las que han hecho o recibido un muy mal regalo”, preguntó el conductor del programa “Podemos Hablar”, Jean Philippe Cretton a los invitados del capítulo exhibido este viernes.

Fue allí cuando la comediante Jenny Cavallo, rememoró un regalo que le realizó Martín Cárcamo, en el marco de la dinámica del “amigo secreto” para la Navidad del 2018 en el matinal Bienvenidos.

El polémico regalo del “amigo secreto”

“Y llegó el momento de los regalos, entonces estaban todos juntos ahí. Y de repente le toca a Martín regalar y lo toqué yo, que era la nueva. Me da un paquete envuelto grande. El medio paquete, yo no me lo esperaba. Todo el mundo expectante, porque era el regalo de él, y yo ‘qué suerte que me tocó Martín’”, comenzó diciendo la comediante.

“Abro el paquete y era un sombrero de paja chiquitito. Y yo ‘oh, para mi hija’. No me aproblemé, si en el fondo es simbólico. No tenía expectativas económicas porque fuera el conductor. Y yo ‘gracias Martín’”, confesó Cavallo.

“Y empiezo a cachar que todos estaban súper impactados, empezaron a molestarlo y se generó un revuelo enorme de cómo era tan cagado para regalar algo así. Y más encima él tenía una trayectoria de malos regalos. Históricamente siempre se pasteleaba con los regalos. Le empezaron a decir ‘es la nueva, imagínate la forma de recibirla’. Y yo me empecé a sentir mal por la reacción, pero me daba lo mismo el sombrero. Yo decía ‘si a mí me gustó, se lo doy a mi hija, no se preocupen’”, continuó la invitada.

Pero el tema no quedó allí, ya que hubo críticas al humorista también por redes sociales, lo que incomodó bastante más la situación.

El regalo del “perdón”

Al parecer la polémica caló hondo en Martín, por lo que quiso reivindicarse con Jenny con un tierno gesto: “Tiempo después me dice el conserje ‘le llegó un paquete’, yo no había comprado nada. Lo voy a buscar y era una caja de chocolates gigantes con un ramo de flores enorme de él pidiendo disculpas. Qué lindo igual. Yo le mandé un mensaje ‘¿por qué te preocupaste?’. Pero de alguna manera le caló hondo y sintió la necesidad de pedir disculpas”, finalizó Cavallo.