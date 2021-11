Francisca Merino compartió una noticia que la hace inmensamente feliz

La actriz y panelista del espacio MILF, compartió en su cuenta de Instagram las siguientes palabras: “Hoy se cierra un ciclo y comienza otro. Mi hijo Dominic salió de cuarto medio. Me lo he llorado todo, recuerdo cuando entró al colegio con cuatro años, siento pena de lo rápido que pasa el tiempo, pero también me siento muy orgullosa del hombre en que se ha convertido”.

La emocionada madre, publicó junto al texto cuatro imágenes en donde aparece con su hijo, él vestido de uniforme de colegio y ella con un relajado look; vestido blanco y lentes muy chic. Ambos radiantes y muy sonrientes.

Para finalizar Merino escribió: “Inmensamente feliz de verlo con sus amigos que desde que entraron nunca más se separaron”. Cabe destacar, que en una de las postales aparece el graduado posando junto a sus compañeros, algunos de pie y otros sentados, pero bien abrazados y felices.

Así como también se puede ver un video en donde todos los alumnos salen por la puerta del establecimiento, mientras la feliz madre grita “¡Bravo, bravo!”.

