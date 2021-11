La “parada de carros” de Daniela Aránguiz a Perla Ilich: “Deja de pelarnos”

Ya comenzó una nueva temporada de “El Discípulo de Chef” y como era de esperar, este no ha estado exento de polémicas.Y en el capítulo de este miércoles hubo un “encontrón” protagonizado por Daniela Aránguiz y Perla Ilich.

Todo comenzó cuando la gitana, junto al periodista Patricio Sotomayor, comenzaron a molestar entre ellos a la exchica Mekano y al actor Ignacio Garmendia, tratándolos de “cuicos”.

“La Daniela hace la hue… qué quiere”, susurró Sotomayor. Perla, siguió con el pelambre diciendo entre risas: “Cuicos con cuicos se entienden, nosotros somos más del pueblo”.

Pero para su mala suerte, la esposa del futbolista Jorge “Mago” Valdivia, alcanzó a escucharla, quien no tardó un segundo en “pararle los carros”.

“Oye Perla, deja de pelarnos. ¿Por qué nos estás pelando?”, le dijo. Ignacio, por su parte, se lo tomó con humor: “Lo dijo desde el humor. Yo lo tomo así. Lo mejor es tener una buena actitud, de ánimo y cooperación”, sostuvo.

En las entrevistas de la cocina, la gitana aclaró la situación: “Yo molesto a la Dani en buena onda. Tenía una percepción negativa de ella, pero siento que nos llevamos bien y nos podemos llevar mejor”, señaló.

Sin embargo, Daniela advirtió que no se metiera con ella: “Si me buscan, me encuentran, pero mientras no me busquen, yo no tengo por qué tener problemas con nadie. Todo el mundo conoce que soy brava”, dijo.