“¿Por qué no me lo das en la boca?”: Paulina Nin y su anécdota con Emmanuel en el Festival de Viña

Este miércoles se emitió un nuevo capítulo de “Pero con respeto”, donde la invitada de la noche fue, Paulina Nin de Cardona. La animadora conversó de todo, haciendo hincapié en algunos mitos a lo largo de su carrera, en una entrevista muy distendida.

¿Lo de Emmanuel en Viña es mito, eso es verdad o no?, preguntó el animador, Julio César Rodríguez.

“Emmanuel era uno de los principales artistas en Viña, me toca presentarlo, estoy con él en el escenario y digo: bueno ahora con ustedes un hombre maravilloso, en nombre de todas ustedes le voy a dar un beso, y él se da vuelta y queda de espalda al público, y me dice ¿por qué no me lo das en la boca?”, comenzó relatando la examinadora de noticias.

Luego continuó: “Y yo, imagínate animadora de Viña, casada, mi marido entre el público. Entonces digo: fuerte el aplauso..”. Esto, ante el asombro del conductor del espacio.

“Y después fuimos jurados en el Festival, en el 2000, cuando se hizo el Festival de la canción de todos los tiempos”, agregó Paulina. “¿Y él se acordaba?”, preguntó el JC. “No… nunca le toqué el tema, además yo estaba en ese minuto con Petaccia”, respondió la entrevistada, mientras Julio César en tono de broma le dice: “¡Pucha Petaccia siempre la embarra!”.