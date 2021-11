La mujer que cambió la vida de Mariela Sotomayor con terapia espiritual

La periodista Mariela Sotomayor, a la que si bien hoy vemos feliz y radiante junto a su familia y en pantalla como panelista de “Zona de Estrellas”, además de su programa “Juntos por un día” emitido por canal Vive el cual conduce, lo cierto es que previo a esto, ella vivió momentos muy complejos a nivel emocional.

Una dolorosa separación en plena pandemia, un embarazo complicado, la muerte de su prima regalona fueron solo algunos de los acontecimientos que la afectaron, sin embargo, ha logrado salir adelante con la ayuda de una mujer, la que presentó en sus redes sociales.

“Amigos les presento a mi amiga @vivianacastromentora Mentora en Educación Emocional Positiva en familias y jóvenes ….escritora, columnista y comunicadora”, comenzó escribiendo junto a la fotografía con la coach y mentora, Viviana Castro.

“De la boca de esta mujer he escuchado gran parte de las verdades que he escuchado en mi vida!!!… y en unos pocos meses sus palabras, sus consejos profesionales y personales me dieron la oportunidad de cambiar aspectos muy importantes en mi vida y en la de mi familia, por eso les comparto esta fotito

Síganla es seca y quien sabe si también logra cambiar sus vidas, como cambió la mía”, complementó la ex Maldita Moda.

En Sillón Vip contactamos a la profesional quien nos explicó cómo funciona su trabajo: “Con Mariela estamos viviendo un proceso muy bonito de sanación interna y espiritual y emocional que siempre viene bien, sobre todo hoy que estamos viviendo y terminando un año tan complicado…y ella también saliendo de situaciones de estrés y presión que como todos hoy lo viven día a día…. en la exigencia de la vida y los procesos de cada persona de acuerdo a sus propias historias de vida”.

“Mariela estaba viviendo un proceso difícil a nivel familiar, con ella puedo fortalecer sus vivencias visualizar situaciones que tenía guardadas en el inconsciente y nos hace repetir un patrón. yo hago consciente los temas que están arraigados en el espíritu”, explicó.

Además agregó que “hemos ido sacando todas las situaciones que han marcado su vida, experiencias, paradigmas que golpearon y cuando está arraigado y no lo sacas, están encapsulado por lo que hay que trabajar profundamente para sanarlos y poder desarrollarse y reconciliarse ella misma primero y luego con el entorno, con sus hijos, pareja, familia, etc”, cerró.