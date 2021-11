Angélica Sepúlveda arremetió contra la derecha tras participar en Elecciones 2021

La exchica reality, Angélica Sepúlveda, arremetió contra la derecha luego de participar del proceso de Elecciones Presidenciales, Parlamentarias y de Consejeros Regionales 2021. A través de su cuenta de Instagram, compartió una imagen sosteniendo la bandera de Chile e invitando a sus seguidores a votar.

“Por un Chile para todos, libre, sin persecución, sin justicia social, unión y derechos para quienes han quedado a la deriva”, escribió en la red social. “Jamás, nunca jamás le daría un voto a la derecha, no me representan, no quiero tiranos en el poder”, añadió.

Pese a que su cuenta es privada, la captura fue rápidamente difundida por las redes sociales, lo que provocó diversas reacciones de los internautas.

Revisa la publicación aquí: