“Mi reina, me voy a La Moneda”: Estallan los comentarios de Ben Brereton durante Elecciones 2021

La cuenta de Instagram del jugador chileno-británico, Ben Brereton Díaz estalló durante la jornada de Elecciones 2021. Lo anterior luego de que cientos de chilenos comentaran en tono de broma, cuestionando al futbolista si ya emitió su sufragio.

Pese a que no ha compartido ninguna foto relacionada al proceso electoral que vive Chile durante este domingo 21 de noviembre, los internautas aprovecharon de dejar divertidas respuestas en una imagen que compartió esta tarde, en la que aparece en una reunión junto a sus amigos.

“Fui a votar. No estaba tu nombre. Me Fui”, es uno de los comentarios que ya cuenta con casi 200 me gusta en la red social del joven. “Nuestro nuevo presidente 👏🔥”, “Ben for president” y “Mi reina, me voy a La Moneda 🔥😎”, son algunos de los otros mensajes que recibió en su cuenta.

Revisa la publicación aquí: