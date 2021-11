Así reaccionó Amaro Gómez-Pablos tras resultados en elecciones presidenciales: “No lo entiendo”

El periodista español Amaro Gómez-Pablos fue uno más de los rostros que se refirió a las Elecciones Presidenciales 2021, hecho que comentó a través de Twitter.

Uno de los hechos que más sorprendió al ex “Bienvenidos” fue el candidato presidencial Franco Parisi.

Esto, luego de que el candidato se quedara con nada más que el tercer lugar, considerando que ni siquiera estuvo en Chile para participar de los debates y campañas, mostrándose solo de forma telemática desde Estados Unidos.

La situación causó sorpresa en el español, hecho que no intentó ocultar en su mensaje.

“Lo de Parisi, con franqueza, no lo entiendo. Que alguien me lo explique… y estoy siendo sincero”, inició señalando en la plataforma del ave azul.

Luego continuó: “No lo entiendo… ¿!!? Qué dice ese voto? Hacia donde puede inclinarse?“.

En esta misma publicación añadió una cómica imagen en donde aparece una cámara de seguridad, acompañada del texto “apoderado de Parisi“, aludiendo a su campaña y presencia telemática.

Lo de Parisi, con franqueza, no lo entiendo. Que alguien me explique… y estoy siendo sincero. No lo entiendo… ¿!!? Que dice ese voto? Hacia donde puede inclinarse? pic.twitter.com/EE6hdHDUW8

— Amaro Gómez-Pablos (@tv_Amaro) November 21, 2021