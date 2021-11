El “encontrón” de Macarena Pizarro y Sebastián Eyzaguirre en pleno despacho

Este domingo se llevaron a cabo las elecciones presidenciales 2021 y como era de esperarse no estuvo exento de polémicas. Pero hubo una en especial que marcó la jornada.

Todo se desarrolló en medio de la votación del candidato Marco Enríquez-Ominami, cuando un miembro de su equipo denunció la agresión por parte un camarógrafo del programa CQC.

Y fue el productor de dicho espacio, Sebastián Eyzaguirre, quien contó públicamente su versión de los hechos. “Llegamos a la esquina, teníamos una serie de preguntas para hacerle y Marco venía con una barra brava de atrás”, comenzó.

Luego continuó su explicación: “Se aceró Simone (periodista del programa) y habían tipos pegando codazos. Hubo un momento que fue tal el nivel de como la pellizcaban… Además, el camarógrafo comienza a ser golpeado por detrás con patadas y tiene una reacción natural, se defiendo con su cámara”.

En ese minuto, la periodista que estaba cubriendo para CHV-CNN, Macarena Pizarro intervino: “¿Te parece que es natural? Te pregunto a ti como productor si te parece normal que, con el palo de la cámara, darle un golpe certero”.

El “Cuchillo” se defendió inmediatamente: “A lo mejor obviamente no es la mejor reacción. Todos los que están acá saben perfectamente que cuando la cámara está acá (arriba), por abajo pasan muchas cosas”, sostuvo.

Pero Pizarro no convencida por la respuesta, volvió a preguntar: “¿Por qué solamente al equipo de ustedes los agredieron?“, señaló.

“Porque normalmente, Maca, me extraña que me lo preguntes tú, con la experiencia que tienes. Normalmente CQC genera algunas cosas que otro tipo de periodismo muy legítimo no genera”, respondió Eyzaguirre.

De todas maneras, la conductora de noticias insistió: “Solo quiero decir que es bien difícil identificar justo al camarógrafo de CQC entre los que están, que son muchos”.

“La realidad es que una notera mujer fue agredida brutalmente por los barra brava. Y el camarógrafo también, por lo que en un momento se defendió”, cerró el productor de CQC.

Revisa el momento: