Daniella Campos habla de su vida luego de la separación: “Es difícil volver a ponerse de pie”

Daniella Campos tuvo una separación muy dolorosa, marcada por una denuncia que presentó ante la Corte Suprema el pasado 9 de agosto, acusando a su exmarido, Esteban Caldentey, de poner cámaras ocultas en su casa para obtener pruebas en el juicio de custodia de su hija Maite.

“Después de una separación que fue tan expuesta, es difícil volver a ponerse de pie, tiene que ver con un fracaso y con un proyecto de vida que fue truncado”, sostuvo la exmodelo.

“Sin embargo hoy en día la vida te vuelve a sonreír, lo que se veía negativo hoy se ve más positivo, con tiempo de calidad para nuestra hija de ambas partes y volver a retomar el respeto que uno debe mantener por el bien de tus hijos”, agregó.

Respecto a la reflexión que realiza sobre todo lo que ha pasado, Daniella se sincera: “Yo creo que todas las situaciones duras que me ha tocado pasar en la vida, tanto en la parte médica como sentimental, siempre han sido situaciones que me han enseñado a crecer, que me han hecho más fuerte y que finalmente me han mostrado que soy una mujer capaz de salir adelante de la adversidad”.

Nos habló sobre sus principales miedos en los que enfatiza sobre la inseguridad que siente ahora en el país, asegurando que “sentirme tan insegura como que siento es un tema que me afecta”.

En cuanto al feminismo, señala que “ha sido un movimiento tremendamente importante” y que ha traído de vuelta “temas tan importantes como la igualdad la paridad el respeto y la violencia que ha sido muy dura con nuestro género en nuestro país”.

