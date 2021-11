Natalia Valdebenito anunció su retiro del humor político tras elecciones: “Me retiro”

Las elecciones presidenciales que se desarrollaron el pasado domingo continúan generando réplicas por parte de los rostros, y en esta oportunidad fue la comediante Natalia Valdebenito quien se pronunció.

En este sentido la humorista se pronunció a través de Instagram, en donde declaró sus acciones al futuro: “Quiero hacer una declaración pública. No voy a decir nada más de política. Me retiro de esto en términos creativos, por varias razones y están ahí”, relató.

“Creo que perdí hasta la voz o la perdí casi hablando que nadie podía votar por Kast, por todas las razones que ya sabemos y mira dónde estamos”, señaló aludiendo que el candidato obtuvo la primera mayoría el pasado domingo.

Tras esto lanzó un duro descargo respecto a las elecciones pasadas: “Me retiro, no voy a decir nada más. Voten por el hueón que quieran, pero voten (…) No, la verdad es que nunca el mensaje va a ser ‘voten por el hueón que quieran’, porque eso nos tiene aquí”.

Por último no precisó si lanzaría más contenido político en sus rutinas, pero reiteró mostrarse afectada por los resultados: “Este país me ha dejado sin palabras. Creo que igual me pueden entender el estado en el que estoy“.