Wanda Nara se disculpó con China Suárez por insultarla: “Le pedí perdón”

Hace unas cuantas semanas se vivió una gran polémica entre María Eugenia “China” Suárez, Wanda Nara y Mauro Icardi, luego de que se vieran involucrados en un triángulo amoroso.

Pero esta situación se habría remediado y la pareja del futbolista fue entrevistada por Susana Giménez por la señal trasandina Telefe, donde se refirió a toda esta bullada situación.

“Lo primero que se me vino a la cabeza fue la bronca y la ira, así que puse la historia“, inició señalando Wanda Nara, aludiendo a una de las historias que compartió tras enterarse del posible enredo amoroso de Icardi y China Suárez.

“Otra familia más que te cargaste por zorra“, le escribió en una publicación, de la cual luego se arrepintió.

Sobre esto Wanda Nara señaló: “La llamé y le pedí perdón por la historia con esa palabra tan poco elegante“.

“Yo no era amiga de la China Suárez. Tenía una relación cordial y a partir de lo que vi mi enojo quizás tuvo una mirada machista, le eché la culpa a la mujer. Pero después vi que con ella no tenía nada”, expresó.

Finalmente se refirió a esta supuesta infidelidad, donde señaló que “Mauro me contó que se encontró con la China en París. Me dijo que no pasó nada, pero para mí podría haber pasado de todo. Creo que fue y se dio cuenta de que se estaba equivocando. Podría haber pasado de todo, pero no pasó”.