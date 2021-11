Antonella Ríos se desahoga con sus seguidores acerca de su ansiedad: “Me encantaría cambiar pero no puedo y eso es muy complicado”

Antonella Ríos está regia, así la vemos siempre en redes sociales y últimamente por su paso en “The Covers 2” que, aunque terminó eliminada, no podemos negar que estaba estupenda personificando a Paulina Rubio.

Pero aveces a las personas las vemos bien por fuera, pero por dentro llevan una lucha constante, así lo confesó la actriz a sus seguidores, por medio de una publicación en su Instagram, donde reflexionó sobre su ansiedad.

“Es muy difícil quedarse con lo positivo. Mi desvelo continuo tiene que ver con la ansiedad que cargo“, comenzó escribiendo.

“A esta hora me siento muy extraña, como con el corazón derretido. Mi ansiedad me trae problemas; no reacciono siempre de manera sutil o esperable, la intensidad se apodera de mí. Me refiero a la intensidad de nunca descansar, ni parar la mente que me trabaja a mil y eso cansa, cansa“, continuó.

“Es entendible que la gente se aparte… Hasta entiendo a algunos.Sólo los valientes se la pueden y con fe. Me encantaría cambiar pero no puedo y eso es muy complicado. A veces uno escribe y escribe lo que parecen consejos para el resto y no son más que recordatorios para uno mismo y encontrar el sentido de la vida y vivir plenamente, lo más que se pueda. Haré la práctica para encontrar esa calma que nunca he tenido y que me encantaría sentir”, agregó y confesó que también “a veces también me baja la pena“.