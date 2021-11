Wilma González sufre accidente mientras ensayaba en sesión de baile

La modelo española, Wilma González sí que ha sabido reinventarse. La ex Miss Reef ha incursionado en diversas áreas, incluyendo su participación en el reality show “Mundos Opuestos”, donde se ganó el corazón de los chilenos.

La vimos en el mundo fitness, representando a Chile en concurso internacional, también como Dj junto a su novio Nicolás Seguel y ahora indagará en el baile, en un nuevo proyecto que tiene con la ex “Calle 7”, Kathy Contreras, de cual no han dado mayores detalles, sólo que será un show en un casino, entretenido y sexy, según ambas han comentado en sus redes sociales.

Fue en el marco de este último, que en medio de un ensayo, la ex chica reality tuvo un accidente que afectó en su ceja, el que mostró a través de un video en su Instagram.

“Pueden creer que esto es de un ensayo bailando, desde las 9:00 de la mañana, así que son 5 horas y media es normal equivocarse, pero así quede con la ceja partida porque yo me equivoqué, moví la cabeza para un lado y me di con el bailarín en la cabeza, a él no le pasó nada porque tiene la cabeza más dura parece“, explicó en el registro.