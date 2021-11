Cristina Morales envía mensaje a matinal ‘Tu Día’ sobre Gary Medel: “Es un polifacético”

Una sorpresiva intervención se vivió en el nuevo matinal de Canal 13 “Tu día”, con un mensaje de Cristina Morales, la esposa del querido futbolista Gary Medel.

Todo ocurrió cuando en el espacio hablaban sobre las declaraciones del destacado director de cine italiano Paolo Sorrentino, quien elogió los atributos físicos de el ‘Pitbull’ en una entrevista con La Gazzetta dello Sport.

“¿El rostro más atractivo cinematográficamente? Medel, una cara antigua y bellísima”, señaló Sorrentino sobre el defensa de la selección chilena.

Y fue en ese momento que la modelo española quiso entregar su opinión al respecto por medio de un audio.

“Estoy de acuerdo, Gary es un polifacético: los mismo que te juega a la pelota y te graba un comercial y le sale súper bien, se mete en el papel de la temática que le pongan, así que… ¿por qué no?”, dijo.

Además agregó que “en Europa los rasgos así llaman mucho la atención, no es la típica persona rubia de ojos claros. De eso ya está muy visto. Gustan los rasgos marcados”.

Y para terminar, no tuvo más que elogios para su pareja: “Yo lo encuentro a él muy varonil, así que encajaría en muchísimos papeles de cine. Por lo tanto, yo lo firmo: cuando acabe el fútbol al cine, no estaría mal”.