Panelista de “Aquí Somos Todos” sufrió violento asalto cerca de Canal 13: Denuncia a dos repartidores de delivery

Jairo Valdés, panelista del programa “Aquí Somos Todos” de Canal 13, fue víctima de un violento asalto en Barrio Bellavista. El rostro del espacio televisivo solidario se refirió a su estado tras el complicado momento por medio de su cuenta de Instagram.

Según indicó, fueron dos los individuos que lo abordaron. Ambos eran motociclistas que portaban implementos de una conocida aplicación de delivery.

“Amigos hoy me asaltaron 2 motociclista (esos de Pedidos Ya). Uno me tiró la moto encima y el otro me agarro el cel, todo esto en el sector de bellavista, muy cerca de Canal 13″, relató Jairo.

Posteriormente, el panelista informó: “Yo estoy bien pero me preocupa tantos contactos que tengo ahí. Si recibe algún mensaje, NO SOY YO. Les contare cuando tenga un nuevo teléfono”.

La publicación no dejó indiferentes a los internautas, quienes rápidamente comentaron: “Me pasó lo mismo hace un mes en la calle Bellavista 🙁”; “Que rabia 😡 ya no se puede caminar tranquilo en la calles”; “Es un tema, cada vez hay más robos de ‘repartidores’ quizás por intermedio del programa pedir que fiscalicen más a motociclistas” y “anda mucho motorista asaltando, el otro día a mi también me intentaron robar mi mochila”.

Revisa el relato a continuación: