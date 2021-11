“Capitán Memo” vuelve a los escenarios con la nostalgia de los éxitos musicales de las series animadas ochenteras

Con los mejores temas del recuerdo, van a poder disfrutar todos quienes asistan al espectáculo del conocido “Capitán Memo”, que será en el Teatro Caupolicán el sábado 11 de Diciembre a las 19:00 hrs.

Sobre el show, conversamos con el artista tras estas canciones, Guillermo Aguirre, quien también hace una invitación a este evento, cuyas entradas están a la venta por puntoticket.com.

Cuéntanos sobre tu espectáculo, ¿Qué podrá disfrutar el público?

El publico, al igual que en toda Latinoamerica, cantará y disfrutará de la nostalgia de escuchar la música de series animadas de los 80, como Angel, Pequeña Lulú He man, Festival de los Robots, Don Quijote, El Galáctico, y muchos mas, de las cuales soy canta autor

¿Hace cuánto no estabas en un escenario? ¿Cómo se siente volver?

Hace más o menos 2 años, se siente maravilloso volver a sentir las emociones y la alegría de la gente.

¿Como artista viviste años duros por la pandemia?

He pasado toda la pandemia en mi casa en California, me he dedicado desde mi casa a seguir haciendo música para documentales y haciendo canciones nuevas para otros artistas.

En realidad, no me ha tocado tan fuerte como a muchos músicos ya que puedo seguir haciendo canciones e inventando nuevos proyectos.

Tu espectáculo recuerda grandes canciones de la infancia de muchos, ¿por qué crees que eso sigue atrayendo a las personas?

A la gente le sigue atrayendo estas canciones, porque fue una época de inocencia y al unir las imágenes con la música, que da esta insertada en lo más profundo. Es maravilloso ver como la gente canta, salta y se emociona con cada canción.

¿Dónde más te pueden ver los fans?

Ademas de tocar en Teatro Caupolicán, estaremos también el domingo 12 de diciembre en Trotamundos de Quilpué.