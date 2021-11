¿El reemplazo de Don Francisco? Cecilia Bolocco no descartó asumir liderazgo de la Teletón

El pasado lunes Don Francisco se reunió con diversos rostros y animadores de la Teletón, evento que se realizará el próximo 3 y 4 de diciembre.

Julián Elfenbein, Karen Doggenweiler, María Luisa Godoy, José Miguel Viñuela, Luis Jara, Cecilia Bolocco, fueron algunos de los personajes que le dieron el inicio al evento en el Hotel Sheraton.

En este sentido señalaron cómo sería este evento en medio de un complejo escenario político, debido a que quedan solo unas semanas para la segunda vuelta presidencial, así como los protocolos por la pandemia del Covid-19.

En este sentido señalaron que “nosotros siempre invitamos solo a las autoridades. No invitamos a nadie más“, de acuerdo a El Mercurio.

El reemplazo de Don Francisco

Otro de los temas que se tocó fue que Don Francisco liderará esta cruzada solidaria por última oportunidad, sin entregar mayores pistas de quién sería su reemplazo.

No obstante el citado medio señaló que uno de los nombres que resuena es nada más que el de Cecilia Bolocco, ex Miss Universo que no solo se ha mostrado comprometida con el evento, sino que también tiene su propia fundación con los niños con cáncer, CARE.

Tras ser consultada sobre la posibilidad de asumir este rol, la comunicadora no lo descartó, detallando además que el trabajo detrás del organismo lo realiza con un destacado grupo de profesionales.

“Dejemos que la historia se escriba sola. Uno simplemente hace lo mejor que puede en todo, y ese es mi mejor legado a esta obra: estar siempre comprometida con todo el corazón. Pero aquí no hay intenciones particulares, somos todos un gran equipo”, precisó.

Finalmente solo queda esperar si este anuncio se realizará en final de la jornada de este sábado, o si lo harán para la edición del 2022.