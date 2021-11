“¡Sólo sale con detergente!”: El inesperado percance que complicó a Coté López

La conocida modelo Coté López, no deja de sorprender en redes sociales, en donde siempre destaca por su gran carisma y buen humor.

Fue así como esta vez compartió a través de su cuenta de Instagram un hecho inesperado y muy divertido. La empresaria se encontraba en plena producción para una presentación de sus productos de belleza, en donde tuvieron que colorear su cuerpo con una pintura color dorado.

Todo iba bien, el problema fue después, cuando la influencer llegó a su casa, se bañó y se dio cuenta de que el colorante que le habían aplicado no salía con nada, mostrando grandes señales de preocupación, a través de varias imágenes en donde evidenció las huellas que fue dejando en el camino, su auto manchado y la ropa que llevaba puesta.

“¡Loreto Espina, me dijiste: ‘nooo si apenas terminemos las fotos yo te voy a ayudar sacártelo con toallitas’, y te fuiste antes que terminaran las fotos!”, apuntó Coté, en contra de la profesional a cargo del maquillaje.

“¡El problema es que esta pintura sólo sale con aceite, en las manos sólo me lo pude sacar con detergente!”, decía algo descolocada la esposa del Mago Jiménez, quien finalmente fue en busca de aceite para bebé con el cual, y con la ayuda de sus hijas logró sacarla de su cuerpo, aunque no por completo.

“¡Hola mi gente, ohh después no me salía el aceite, al final me salió el 95%, estuve mucho rato tratando de sacármelo, sé que me quedó un poco, pero chao jajaj”!, finalizó la modelo a través de un live, ya un poco más resignada.

Revisa acá las imágenes