Teresita Reyes se desahoga y cuenta que varios colegas le fallaron sus lives: “Dicen que sí, después te llaman y te mandan a la cresta”

Desde hace algún tiempo Teresita Reyes realiza un programa que transmite en vivo a través de Instagram, el que llama “A calzón quitado”, donde entrevista a diversos rostros televisivos, especialmente actores.

Es así como cada semana genera noticia por sacar a relucir interesantes temas con sus invitados.

Sin embargo, esto no ha sido nada fácil e incluso ha pensado en abandonar las transmisiones, y sobre esto se sinceró este martes.

“Estoy en una disyuntiva espantosa, tengo ganas de no hacer más lives hasta el próximo año. Ir a mi casa, regar mis plantas, echarme, jugar con mis perros, comer rico y engordar”, confesó.

“Cuesta tanto encontrar al invitado y que te diga que sí. Y cuando te dice que sí, después te llaman y te mandan a la cresta”, explicó.

Además luego agregó una cruda verdad: “voy a dejar de invitar a gente tan conocida. Me cansé de que me digan que no, porque me pongo muy nerviosa. Estamos con la productora como loca buscando a la persona que reemplace”.

“Todos saben lo que hicieron… ahí estoy pensando qué chucha voy a hacer. Para qué vamos a estar con hueás, me decepcioné un poco de varios compañeros, colegas del ambiente artístico”, cerró evidentemente molesta.