Daniela Nicolás habló de desconocido romance con galán de teleseries: “Nos llevábamos muy bien”

Recientemente Daniela Nicolás participó en “Los 5 Mandamientos”, programa de Canal 13 conducido por Martín Cárcamo, en donde se mostró en compañía de Daniel Valenzuela.

En el espacio se repasaron diversos momentos, donde unos de estos fue el pololeo que tuvo la ex Miss Chile con un galán de teleseries.

“Estaba viviendo lo mismo en la vida y en la teleserie“, inició señalando la comunicadora sobre la relación que tuvo con el actor Hernán Contreras, con quien fue pareja en la producción “Mamá Mechona”.

“Estábamos juntos, sí, o sea, oficiales, pareja. Y de hecho, nos llevamos muy muy bien, por eso con el tiempo seguimos siendo amigos. Y na po’ Hernán venía de una relación, termina, empezamos a estar juntos y después él vuelve con su ex“, relató Daniela.

Esta situación afectó a la modelo, ya que mientras experimentaba este quiebre, su personaje en pantalla vivía la misma situación.

“En la misma época, en la que yo estaba sufriendo, en la que él no quería estar conmigo porque iba a volver con su ex, me empiezan a tocar todas esas escenas. Yo no sé si escuchaban mi vida privada o me habían puesto un micrófono en la casa, pero cosas que pasaban en mi casa aparecían en el guion. Impactante”. relató.

Por último precisó que esto no fue nada fácil, ya que debió “terminar dos veces“, afirmando que “ni mi mamá sabía” que tenía una relación con el actor.