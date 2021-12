Se enojó y no se despidió: La nueva baja que sufrió Ennio Carota en “El Discípulo del Chef”

El pasado miércoles se emitió un nuevo capítulo de “El Discípulo del Chef“, espacio de CHV, donde un nuevo participante debió decirle adiós al programa.

En esta oportunidad Ennio Carota fue el chef que nuevamente sufrió una baja, luego de la polémica salida de Kathy Orellana en los capítulos anteriores.

La situación se dio luego de que el equipo verde se debiera enfrentar al equipo rojo, luego de que el team de China Bazán ganara la prueba de inmunidad.

Ante este escenario expresó: “Tengo que sacar a alguien que no está tan motivado y comprometido para fortalecer este equipo. Por lo mismo, mi decisión está súper clara. El que deja la cocina es ‘Polaco"”.

Esta situación provocó molestia de Rodrigo Goldberg, quien abandonó el estudio, sin despedirse del chef ni de sus compañeros. El chef italiano manifestó: “Aparentemente no le gustó”.

Tras esto, en la sección de las entrevistas, el exfutbolista explicó su reacción: “Hubiese sido peor que me quedara, el que pierde tiene que salir y así lo hice“.

“Puedo aceptar que considere que cocino mal, que no tengo técnica… pero decir que no tengo motivación… eso me dolió mucho”, sumó luego.

Finalmente manifestó: “Lo pasé muy bien, es un equipo increíble. Aprendí un montón de cosas, pero me hubiera gustado irme de otra manera, no así“.