Fran García-Huidobro no fue convocada a la Teletón

En un nuevo capítulo del programa Cómplices, que conduce Fran García-Huidobro, la actriz junto a Cecilia Gutiérrez conversó sobre quién será el rostro sucesor de Don Francisco, luego de que él informara que esta será su última Teletón.

En ese momento, la ex “Primer Plano” señaló que Mario Kreutzberger le pidió que convenciera a Julio César Rodríguez para que participara en esta cruzada solidaria.

“El año pasado, cuando se hizo el Vamos chilenos, me tocó entrevistar a Don Francisco por el programa digital que tenía en Canal 13. Me decía: ‘Habla con Julio César, convence a Julio César, tú eres la única que lo puede conseguir’”, aseguró la “Fran”.

Pero eso no es todo, porque además la comunicadora confesó que no fue convocada para esta nueva campaña. “No fui invitada y me parece perfecto, porque cuando estás lleno de rostros, sólo se genera desorden”, cerró, tajante como siempre.