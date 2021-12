El descargo de Nataly Chilet tras ser la nueva eliminada de “MasterChef Celebrity”: “Fue injusto”

Era la favorita para ganar MasterChef Celebrity y desde el primer capítulo contó con el apoyo férreo del público. Pero anoche en un capítulo de alto impacto, la periodista e influencer Nataly Chilet fue eliminada del conocido programa culinario de Canal 13.

Tras el capítulo, Chilet se conectó a través de las redes sociales del espacio en un Live para contar acerca de su salida y respecto a ese momento comentó: “Cuando vi que apareció el pulpo sentí que estaba pedida, que había llegado mi momento”.

Y es que lo cierto es que Nataly tuvo que cocinar en el desafío de eliminación de MasterChef Celebrity nada menos que una preparación que a ella le da alergia y que por supuesto no puede probar a la hora de cocinar.

“Mi salida fue injusta, muy injusta, como después de ganar la primera y única piocha de inmunidad, ganar la mayoría de los platos gracias al público y al jurado, pero justo me tocó lo único que no puedo comer, el pulpo…, la vida es muy injusta o quizás hay algo mejor preparado para mí. Creo que uno siempre tiene que ver lo bueno y lo malo, para mí fue una tremenda experiencia, conocí a personas con las cuales uno genera lazos de amistad”, dijo Chilet en medio del Live de MasterChef Celebrity.

Y agregó: “Siempre me dediqué a ayudar y enseñar, porque Felipe y yo éramos lo que más sabíamos. De hecho, recuerdo un capítulo en que el chef Yann Yvin me dijo que mis papas cuadradas eran muy simples, pero lo mejor es que después comí las mismas papas en su restaurante que acaba de inaugurar en un conocido casino fuera de Santiago…, yo creo que me las copió. (Ríe)”.

Respecto a sus platos más destacados Nataly recibió elogios al preparar una quinoa con leche y papayas en honor al norte de Chile y con motivo de las Fiestas Patrias y que la llevó a ganar ése capítulo.

También ganó cuando preparó una tilapia con puré de zanahoria y jengibre y que decoró con rosas rojas. Además, recibió el broche de oro o pin de la inmunidad y se lo adjudicó cuando preparó unas pasta Thai.

El público y sus compañeros la llamaban con cariño: la “mejor emplatadora” o la “reina del emplatado” y, en redes sociales, siempre fue elegida por votación popular como la mejor por sus preparaciones en el programa.