¿Por qué Julio César no participa en la Teletón?: Fran García-Huidobro revela una desconocida conversación

Una de las grandes interrogantes que nos dejó la cruzada solidaria de la Teletón es ¿quién reemplazará a Don Francisco?

“Hay gente que propone, aquí dentro de nuestros espectadores, hablan de Lucho Jara, de Martín Cárcamo, hasta de Julio César poh”, comentó Fran García-Huidobro en el programa de Instagram “Cómplices”, mientras leía los comentarios de las personas conectadas en su live, para resolver esta interrogante.

Jon Reyes, le da la razón al público: “Pero también, (Julio César Rodríguez) es uno de los rostros mejor evaluados últimamente” a lo que Fran respondió: “Pero Julio no es muy participativo del programa televisivo”.

“De hecho, lo conversó con Don Francisco él. Don Francisco se lo sacó en cara el otro día, le dijo ‘usted va poco’ y Julio dijo que era una decisión de él no ir, que no era que no estuviera de acuerdo con la labor de la Teletón. No tiene nada que ver con eso“, agregó Cecilia Gutiérrez.

La infidencia de Fran García-Huidobro

A muchos le llamó la atención que uno de los rostros ausentes en las 27 horas de amor fue el conductor de CHV, Julio César Rodríguez. Y es que el periodista siempre se ha mantenido al margen de la emisión de la Teletón. Sobre esto, su ex pareja, quiso revelar una infidencia. “El año pasado cuando se hizo el Vamos Chilenos (maratón televisiva solidaria liderada por Don Francisco a favor de los adultos mayores afectados por la pandemia), a mí me tocó entrevistar a Don Francisco en el programa digital que yo tenía en Canal 13, que se llamaba Francamente”, comenzó.

“Y Don Francisco lo único que quería y me decía fue ‘pero convence a Julio César’, ‘pero habla con Julio César’, ‘pero dile a Julio César’. ¿Cuál es la obsesión que tiene con Julio César? Me decía ‘tú eres la única que lo puede conseguir’.Y yo: ‘No, Don Francisco. Yo no voy a hacer lo que usted cree que voy a hacer para que ese joven vaya a la Teletón. No se confunda’“, sentenció.