¿Se va de TVN?: Aseguran que Carmen Gloria Arroyo no ha llegado a acuerdo con el canal

El programa “Carmen Gloria a tu Servicio” conducido por la abogada que se hizo conocida por ser “La Jueza” en el canal vecino, Carmen Gloria Arroyo parece estar en peligro, pese a la buena llegada que tiene en los telespectadores.

Sobre esto, conversaron Fran García Huidobro, Cecilia Gutiérrez y Jon Reyes en “Cómplices”.

“Le va bien. Se ganó un nicho. Es un programa que supo reinventarse durante la pandemia y se volvió más social que este programa judicial que conocíamos en un principio”, comentó Gutiérrez.

“Es un aporte el programa. Y programas de servicio son necesarios en la televisión. Pero está bien entrampada la negociación y ella le ha comentado a sus más cercanos que puede que no llegue a acuerdo, a pesar de que quiere seguir en el canal. Carmen Gloria Arroyo está en negociación y no ha llegado a acuerdo, y está bien entrampada esa negociación. Se le acaba el contrato ahora en diciembre de este año y no ha llegado a acuerdo. Ella quiere seguir en TVN, quiere seguir haciendo su programa, pero…”, complementó la periodista.

Sería farrearse un programa que es un aporte

Por su parte, el periodista Jon Reyes comentó: “Eso sería farrearse un tremendo programa. Es un tremendo aporte en lo social y no existe un programa así en la televisión chilena. TVN, paren de farrearse a los rostros y paren de farrearse a los buenos proyectos. Les pasó con Pamela Díaz. El problema es de los ejecutivos, no tienen idea para dónde va la micro”.

“A mí me encanta. Pareciera que yo soy la archienemiga de ‘la jueza’ simplemente porque me reía de las pelucas de su programa. Pero la verdad es que ella me parece extraordinaria en lo que hace. Probablemente yo no sea el público objetivo de su programa, pero es un tremendo programa”, opinó Fran García-Huidobro.

Sobre si habrían propuestas de otras partes, Gutiérrez aclaro: “Yo estuve preguntando y no hay ofertas de otros canales tampoco. Ahí está lo complicado”.

“Es abogada y esa mujer se va a reinventar. Todos nos hemos reinventado de alguna manera con las redes sociales, con campañas en Instagram, con eventos. Carmen Gloria no se va a quedar sin trabajo“.

“Ella tiene también su estudio de abogados, tiene otro trabajo paralelo, la televisión no lo es todo. Pero sería también farrearse un formato que es muy útil, no solo por ella. Los programas de servicio tienen que existir y sobre todo en la televisión pública. TVN no podría dejar de hacer un programa de ese corte. Es una irresponsabilidad“, añadió la periodista.

“Además ya no es solamente un programa de abogados, es un programa de ayuda social y ella se lo toma súper a pecho“, continuó Francisca.