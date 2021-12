María Luisa Godoy le “paró los carros” a Jorge Zabaleta: desclasificó antiguo episodio

La periodista María Luisa Godoy fue invitada a “Socios de la Hamburguesa en ruta”, programa online conducido por Francisco Saavedra, Jorge Zabaleta y Pedro Ruminot.

En este sentido la actual conductora de “Buenos Días a Todos” aprovechó la oportunidad para “encarar” al actor respecto a una incómoda situación que vivió cuando era pequeña, por culpa del actor.

En esta línea la periodista relató que conocía a Jorge Zabaleta desde pequeño, ya que sus padres eran amigos.

“Tú no te acuerdas de mi pero nosotros nos conocemos desde chiquitos pero no me mirabas“, inició señalando María Luisa Godoy.

Luego continuó: “Nuestros papás eran amigos, entonces chupaban juntos. Él era un poquito mayor que yo, entonces uno miraba pero él no me miraba“.

En esta línea Zabaleta le pidió más hechos de aquel momento, ya que ella dijo que Godoy dijo que ella tenía 10 y él 20 años, ante lo cual sostuvo: “Yo estaba en otra, olvídate”.

Aquí puedes revisar el momento: