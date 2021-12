“¡Oye Kardashian de la feria!”: Las bromas de Miguelito con Pamela Díaz

Pamela Díaz se encuentra en medio de las grabaciones de “El Discípulo del Chef”, instancias en las que ha vivido situaciones muy divertidas.

Así es como lo ha dejado ver a través de sus historias de Instagram, en donde compartió un video con sus travesuras junto a otro de los participantes del programa “Miguelito”.

En las imágenes la Fiera se encuentra en sala de maquillaje, momento en que aparece el actor.

“¡No..no..no!”, señala la modelo al ver que se acerca. “¿Pero por qué andas vestido así? ¡No, retírate!”, le dice de manera tajante (al verlo vestido con una camiseta y gorro del club Universidad Católica).

“Oye Kardashian de la feria, jaja”, le responde el comediante entre risas, tras lo cual ella lo zamarrea “pero cariñosamente”.

¿Te imaginas hubieses sido Miguelita? ¡Hubieses sido una suelta!”, le dice Díaz a su compañero. Mientras una estilista cubre el cabello del artista con unas largas extensiones.

La respuesta de su colega no se hizo esperar: “Hubiese sido una Pamela, una fiera, una gatita miau..miau”, lanzó el intérprete, entre grandes carcajadas.

Pero la cosa no quedó ahí, la empresaria volvió al ataque : “A ver muestra tu tatuaje, no, no, no ¿Quién te lo hizo?”. “Me lo hice en los Ángeles jaja, acá en Chillán sí ”, cerró él, de lo más contento.

