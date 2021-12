Daniella Chávez arremetió “con todo” en contra de Gabriel Boric

Tras el debate de este viernes entre Gabriel Boric y José Antonio Kast, organizado por la Archi, Daniella Chávez, quien anteriormente ya había manifestado su apoyo al representante del Frente Social Cristiano, lanzó grandes críticas en contra de Boric.

“Dijo que se viene el cierre de minas en Chile. Ya cerró Isapres y ahora las minas. En 2 días está dejando miles de personas sin trabajo. El futuro de Chile decían jajaja”, escribió la influencer a través de su cuenta de Twitter.

Pero eso no fue todo, además agregó: “Boric aún no gana y ya dijo: cierre de la AFP, cierre de minas. Le encargo el desempleo que existirá el 2022 y eso que no ha dicho todo lo que cerrará”.

Asimismo, la modelo analizó la propuesta del otro candidato, en relación a que se amplíen las facultades del presidente para limitar la libertad de las personas, a través de un Estado de Emergencia Calificado, que podría incluir la detención de sujetos en un lugar distinto a la cárcel.

“Las personas queremos vivir en paz, da lo mismo donde estén detenidos los delincuentes. Lo importante es que se cumpla la ley. Ahora, la izquierda dice que Kast poco más los va a encerrar en el Estadio Nacional jajaja, creando pánico en las personas para defender delincuentes”, cerró la conejita Playboy que nuevamente se sumó a la discusión política, atacando al aspirante a la Moneda y representante de Apruebo Dignidad.