Las emotivas palabras de Manuel de Tezanos para recordar a su hijo Juan

El periodista deportivo Manuel de Tezanos hace poco se transformó en padre. Sin embargo, quiso tomarse un momento en sus redes sociales para recordar a su hijo Juan con unas emotivas palabras.

Un hermoso acto para su pequeño angelito quien partió hace 11 años producto de un virus intrahospitalario tras sufrir una peritonitis.

“11 años sin ti, querido Juan. Nunca hay palabras suficientes para describir todo lo que te echo de menos, todo lo que pienso en ti cada día”, sostuvo el periodista.

“Ha sido un año muy especial, lleno de alegrías… no sabes cómo me gustaría compartirlas contigo, aunque sé que me acompañas en cada momento”, agregó el rostro de TNT Sport, recibiendo mensajes de apoyo de sus seguidores.