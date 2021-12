Pamela Díaz repasó el seco fin de “Mochileros” de TVN: “Eso no se hace”

Fue a mediados de septiembre en donde TVN anunció de manera repentina el fin de “Mochileros“, espacio que era conducido por la animadora Pamela Díaz.

Este fin llegó de manera abrupta, ya que solo se emitieron un par de capítulos de los once planificados, situación que molestó a “La Fiera“.

En este sentido el portal Página 7 habló con Pamela Díaz, quien entregó más detalles de lo ocurrido: “Para mí era un programa que yo sabía que iba a crecer, era lo que yo había pedido“, inició señalando.

Luego continuó: “No me arrepiento de lo que dije, pero sí a lo mejor fue una forma en que también me mandé un condoro al decir que TVN no tenía alma, que no le iba bien, que no podían exigir tanto al principio, cuando el programa dentro de todo salía tercero para algo que no pasaba hace un par de años, y los ejecutivos son bastante sensibles”.

Junto a esto agregó: “Yo pensé que en un momento que se podía hablar, pero nunca más, y a mí no me parece, pero ellos tienen un ego más grande que cualquiera y me echaron“.

“Yo siento que se hicieron las cosas mal en TVN, de echar a alguien cuando llevaba solo tres programas, eso no se hace“, detalló.

Finalmente expresó: “Más encima, el programa era bacán, de verdad es que yo no tengo nada que decir con la productora, con ellos no tengo ningún problema“.