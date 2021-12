Antonella Ríos confiesa que sufrió bullying en su adolescencia: “A mí en el colegio me aforraban”

Ahora las vemos bellas y exitosas, pero no siempre fue así. E incluso muchas veces tuvieron una infancia y adolescencia dura. Como es el caso de la actriz Antonella Ríos.

Así lo confesó la panelista de Me Late Prime en su programa, todo a partir de una cotidiana conversación.“¿Qué fue mejor, tu infancia o adolescencia?”, le preguntó Andrés Caniulef, una inocente interrogante que tuvo una inesperada respuesta por parte de la aludida.

“Ninguna de las anteriores. Ahora es el momento. Yo lo pasé mal. Sufrí. Estaba sola todo el día”, respondió Antonella.

“¿Por qué sola?”, volvió a preguntar el periodista. “Porque no tenía vínculo social con nadie. Me costaba. Ahora me cuesta, pero hago un esfuerzo”, respondió.

Más adelante de la conversación, confesó que era tímida. “Por eso echo la talla, para no ser tan seria”, sostuvo.

“¿Por eso te costó pololear?”, pregunto el conductor, Daniel Fuenzalida. “Sí poh. Nadie me pescaba. No me estoy haciendo la ‘vístima’. Pero sí, me costaba entrar”, reaccionó la panelista.

“Si a mí en el colegio me aforraban, me pegaban. Imagínate… Hombres”, desclasificó la actriz.

“Como que les estorbaba que yo estuviera. ‘¿Qué estai haciendo aquí, si repetiste de curso? Fuera’. Me tiraban, no sé. Me hicieron bullying fuerte”, continuó relatando Antonella.

“Una vez fui al sicólogo y le digo. ‘¿Qué le pasa a usted?’. ‘Es que me hicieron bullying cuando chica’. ‘Ya, ahora a todos les hacen bullying’, me dijo él. ‘Sí, me pegaban’. ‘Ah, entonces sí le hacían bullying’. Y empezó a anotar. Esa fue mi infancia. Ahora creo que lo paso mejor”, cerró.