Lisandra Silva transparenta que tiene sobrepeso en su embarazo: “He subido 12 kilos”

Ella ha deslumbrado con fotografías luciendo su embarazo. De hecho la última publicación de Lisandra Silva, en una de sus últimas publicaciones se le ve hermosa y elegante luciendo su embarazo con un traje negro de noche. Sin embargo, posteriormente a esto, confesó que ha estado complicada por el sobrepeso que ha presentado durante estos meses de embarazo, realidad que viven muchas mujeres cuando esperan a sus hijos.

12 kilos más

“Te ves súper bien. A comparación con Noah (su primogénito), a esta fecha de embarazo cuantós llevas de peso más o menos?”, le consultó una seguidora en la clásica dinámica de preguntas y respuestas de Instagram, a lo cual ella abordó el tema de forma sumamente honesta.

“Estoy en sobrepeso. Ya he subido 12 kilos. El lunes comienzo con un nutricionista y un personal (trainer), les contaré el proceso porque con Noah engordé 25 kilos y no quiero que me pase lo mismo”, comenzó su respuesta.

“Estoy en el segundo trimestre y recién comienzo a sentirme mejor, mis embarazos han sido tremendos, náuseas, vómitos y los olores me matan hasta el sol de hoy. Pero aunque no lo creas, todo pasa y todo se olvida. Cuando tengas a tu guatón en los brazos, valdrá la pena”, confesó la pareja del bailarín Raúl Peralta.