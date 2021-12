“Ahora yo soy la loca”: La defensa de la ex pareja de Thiago Cunha, tras las declaraciones del bailarín

Thati Lira, salió al paso en relación a ciertas declaraciones emitidas por su expareja, el bailarín Thiago Cunha, en el programa Pecados Digitales.

“Acabo de leer una de las notas que dice que el padre de mi hijo tiene la custodia. ¿Qué custodia?, nunca hubo custodia”, partió diciendo la bailarina, a través del programa de Instagram de Hugo Valencia y Sergio Rojas, “Que Te Lo Digo”.

Recordemos que el exchico reality, había señalado en el estelar de Mega que “él se habría hecho cargo de su hijo para que su madre pudiera trabajar libremente”, lo cual generó la molestia de Lira, quien además agregó:

“Me he callado todos estos años y ahora soy la loca, estoy harta. No tengo nada en contra del padre de mi hijo y él sabe cuánto lo respeto, pero me jode la vida cada vez que da una nota y mi hijo va a leer que su padre se quedó con él porque yo quería trabajar”.

Ante esto, Rojas explicó que la bailarina está cansada de que se manipule la realidad, siendo que la decisión se habría tomado en razón de que el progenitor goza de un mejor estándar de vida, lo cual le brindaría al niño un mayor bienestar, según las propias palabras del periodista.