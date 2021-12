“Le fue a pedir volver a ser la mujer fuerte de Canal 13”: Los polémicos comentarios de Sergio Rojas, tras la visita de Tonka Tomicic a Pedro Engel

Hace pocos días Tonka Tomicic publicó en sus redes sociales una visita que realizó a Pedro Engel, imágenes que han causado harta controversia.

Fue así, como a través del programa online “Que Te Lo Digo”, el periodista Sergio Rojas señaló: “Me imagino que fue a pedir algún machitún para que le vaya mal a Tú Día, o a pedir volver a ser la mujer fuerte de Canal 13. Y si Diana Bolocco se va a Canal 13, Tonka queda en el último lugar del mundo, lejos de la cordillera”.

Mencionemos que Rojas comparte la conducción del espacio con Hugo Valencia, quien agregó: “Entiendo que fue una reunión de amigos, porque ellos son muy cercanos. Yo te diría que Pedro tiene que ser, junto con la Raquel Argandoña, las dos personas más cercanas que tiene la Tonka”.

Además, comentó: “Me imagino que la conversación es privada. Ni Tonka me lo va a contar ni Pedro me lo va a contar. Pero no creo que haya ido a pedir por algo en específico”.

Ante lo cual su colega contestó, reafirmando su teoría inicial: “Yo creo que sí, porque además Tonka, yo me acuerdo las veces que estuve ahí con ella y Pedro (en Bienvenidos), le preguntaba muchas cosas a él. Pedro siempre le leía el futuro”.

Fue en este momento en que Valencia sumó nuevos antecedentes: “En relación a Tonka y su futuro en Canal 13, yo estuve averiguando y lo que me dicen es que se está armando un proyecto para ella, el cual estaría en la etapa creativa”, cerró con la primicia, el comunicador.

Revisa acá la imagen que publicó Tonka, al visitar a Pedro Engel