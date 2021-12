Maly Jorquiera bajó 7 kilos en 6 meses: ¡Comentó cómo lo logro!

La pandemia dejó caer sus consecuencias en los cuerpos de varias personas. El encierro trajo consigo, la ansiedad y el sedentarismo, dos factores que juntos son bomba para nuestro estado físico y salud.

Y esto afectó a los famosos también, una de ellas es la comediante Maly Jorquiera, quien subió de peso, pero que logró mejorar la apariencia de su cuerpo y su bienestar, gracias a los consejos alimenticios de otro famoso, que se dedica a ayudar a la gente en este tema, nos referimos que a Giancarlo Petaccia.

La ex integrante del Club de la Comedia comenzó a trabajar con él y ya ha logrado bajar 7 kilos, como compartió a través de su Instagram.

“Como a un buen grupo de gente le paso, yo también subí de peso en la pandemia, porque soy humana, muy humana, demasiado humana jajajajajajajaja, pero llego un momento que quería volver a sentirme bien conmigo misma, con mi humanidad y no quería hacer dietas, quien quiere hacer dietas? #yono”, comenzó su testimonio.

“Yo quería algo más estable, como mi relación de pareja #ellaaaaaaaa y averigüé, averigüe sobre el famoso #codigopetaccia y contacté a él personaje detrás de él #team @giancarlopeta Que hombre más amoroso, simpático, además de hermoso #conrespeto. Comencé , primera semana, difícil, hasta que agarre vuelo y me empecé a desintoxicar, llenar de energía, mi cabeza volvió a funcionar bacan, bueno, normal, chao dolor de colon y en 6 semanas 7 kilos menos, justo lo que necesitaba para volver a ocupar mis jeans“, confesó.

“Chao hinchazones además, hermoso todo! Y eso que no soy la mejor portada, me salgo y vuelvo a mi plan! Amo esa frase, porque es maravilloso tener un plan donde volver, después de salirte, porque ya les dije yo, SOY MUY HUMANA! Me salgo y me entro. Gracias infinitas @giancarlopeta Te pasaste!! Grande”, finalizó el texto junto a una fotografía luciendo radiante y regia un vestido plateado.