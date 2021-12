Aseguran que Pamela Díaz no le cayó muy bien a Cecilia Bolocco en evento que coincidieron

A principios de mes, el mundo del espectáculo vivió un evento de inauguración, que reunió a varios famosos importantes, entre ellos, destacó Cecilia Bolocco, quien hizo noticia también por asistir con un vestido muy similar al de Pamela Díaz.

Y el tema aún ha dado que hablar, ya que según indicaron en el programa Me Late, el encuentro entre ambas rostros no fue muy cordial que digamos, ya que la exmiss Universo se habría molestado con algunas bromas que realizó ‘La Fiera’.

No le hace gracia Pamela

“Me contaron que en el evento que se juntó con Pamela Díaz, a Cecilia no le habría caído muy bien“, aseguró el panelista del programa, Sergio Rojas.

El periodista también sostuvo que “de hecho, porque tenía que hablar de la colección de Pamela, habría comentado así como ‘oye, hay que seguir hablando de esta niñita’, porque a ella no le hace gracia Pamela“.

“Pamela Díaz, en un acto súper buena onda y todo le dijo ‘oye, dónde dejaste los frenillos’, pero en una onda como de amiga“, narró el comentarista de farándula.

“Parece que no le cayó tan en gracia. En el fondo como que no le gustaba estar en el mismo sitial que Pamela Díaz”, explicó, agregando que “hoy Cecilia no tiene los pudores de una reina”.

“Es que no se ve patética. Se ve bien, se ve cercana, se ve que envejeció con gracia, y es estupenda”, opinó sobre Cecilia, su compañera Paula Escobar.