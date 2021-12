Cristina Tocco pide más programas para personas de su edad en televisión: “Me encantaría tener un espacio”

Cristina Tocco está en el mejor momento de su vida. Con la “tarea ya hecha”, se ha dedicado a vivir en plenitud y a seguir trabajando en lo que más le gusta, que es el teatro y la animación. “Ya pasé los 30, los 40, los 50 y siempre me consideran o llaman para una cosa, para otra”, sostuvo, asegurando que si bien, todos quieren un contrato estable, no se queja y está muy contenta.

Eso sí, fue enfática en señalar que faltan espacios de conversación en televisión para gente de su edad. “Yo creo que a mí me tiene que llamar la televisión más estable porque no hay muchas mujeres de mi edad, donde podamos intercambiar ideas”,señaló.

“Yo siento que estoy en un buen momento de la vida, yo soy un referente común y corriente, pero sí tengo la posibilidad de contar que a los 60, o 62, 65, da lo mismo, la vida para mí es plena, porque tengo los tiempos para disfrutar”, agregó la actriz, quien también hace entrevistas regularmente a través de su instagram @La_tocco

Los consejos de Cristina para lucir regia a los 60

Era inevitable preguntarle a Cristina, sobre cómo lo hace para mantenerse tan regia a sus 63 años, ¿el secreto?: “Me siento mina, hay muchas cosas ahora chicas estéticas y médicas que te levantan la lívido, la energía, te ponen bien de piel y que son mucho más accesibles que antes”, aseveró la argentina.

Además asegura que si bien no es tan buena para los deportes, sí practica yoga y no come todo lo que le gustaría comer.

Respecto a los retoques sostuvo que “me pongo bótox, no mucho, porque si tu te fijas yo igual arrugo la frente, como soy actriz tampoco quiero quedar con la cara planchada, ahora voy a ver si me hago algo en el cuellito que está bastante flojito”, pero de todas maneras aseguró que lo realiza por su trabajo.

De todas maneras, quiso enviar un sentido consejo: “El mejor secreto de belleza es sentirse linda y plena”.

Revisa la entrevista completa en el siguiente video: