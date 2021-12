Betsy Camino arribó a “El Discípulo del Chef” y protagonizó tenso cruce con Perla Ilich

Como ya se había adelantado el pasado miércoles en “El Discípulo del Chef” ingresaron nuevos concursantes al espacio.

Así, Rodrigo Villegas se sumó al equipo rojo, Joche Bibbó al azul y Betsy Camino al verde. Además, estos equipos fueron reforzados por participantes de la temporada anterior, donde volvió al estudio Camilo Huerta, Álvaro Morales y Yuhui.

No obstante, quien destacó frente a estas nuevas incorporaciones, fue nada más que la cubana Betsy Camino, quien en primer momento sacó ronchas con su actitud con sus nuevos compañeros.

Uno de sus primeros encontrones ocurrió con Patricio Sotomayor, quien la encaró por su comportamiento cuando compartieron en una pasada edición del Festival de Viña del Mar, donde finalmente se convirtió en reina.

“No me gustó nada la incorporación de Betsy, no tengo una buena impresión. Trabajé con ella en un Festival de Viña y me agarró a patadas en una actividad. Te lo prometo”, lanzó el periodista en las entrevistas que se realizan fuera del set.

En la misma línea añadió: “Viene con una actitud terrible, muy mandona. Uno cuando llega a una casa debe ser más humilde, no puede llegar así. Una actitud de mierda“.

Su primera discusión

Por otro lado, la cubana también tuvo su primer roce, y ocurrió con nada más que Perla Ilich, a quien criticó por supuestamente no ayudarla en su primer día de programa.

“Si me piden algo con cariño, lo voy a hacer, pero su actitud fue muy fea. Después me gritó, diciendo que mi actitud no era buena“, sostuvo la gitana sobre su encuentro.

Quien también tuvo una impresión negativa fue Daniela Aránguiz, a quien no le gustó la presencia de la cubana, por su actitud.

“No me gustó que llegara mandando, fue como ‘tráeme el vino, tráeme lo otro’. ¿Tráeme? Anda a buscarlo tú“, sostuvo.