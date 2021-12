Actor Emilio Edwards de “Verdades ocultas” mostrará su talento en “Aquí se Baila”

Desde el año 2007, en que debutó en “Vivir con 10”, que el público ha conocido a al actor Emilio Edwards como parte de variadas teleseries, entre las que destacan “Martín Rivas”, “Témpano”, “Dama y obrero” y “Verdades ocultas”, por nombrar algunas.

Y ahora, desde enero específicamente, lo podrán ver luciendo sus dotes para la danza en “Aquí se baila”, el nuevo estelar de Canal 13 que tendrá a Sergio Lagos en la animación.

“Amo la danza, me encanta bailar y siempre me ha gustado. De hecho, yo quería estudiar danza, pero no quedé. Y como no quedé en la escuela tradicional, es decir, en la universidad, me formé autodidacta como bailarín, tomando clases académicas, cursos de la universidad, talleres y clases sueltas de ritmos urbanos, reggaetón, hip hop, house, distintos tipos en general y hasta estilos de danza contemporánea también”, inició señalando.

Respecto al baile, señaló: “Creo que bailar sana tu dolor, tus conflictos, tus historias pendientes. Hay algo que pasa cuando bailas y mueves el cuerpo que cambia tu estado, y puedes ver la vida desde otra perspectiva. Por eso a mí me seduce y me cautiva bailar, porque me permite tener otras perspectivas de mi vida, de los problemas y de las crisis“.

Sobre su incorporación al espaci, relató: “Lo que la gente que me conoce sabe es que me encanta bailar, que hago danza, yoga y todas estas movidas. Y de verdad que no lo encuentro tan distante a una teleserie, de hecho, es como una especie de teleserie sin texto, porque está en la tele y tiene el carácter de espectáculo (…) encuentro que es muy nutritivo sacar a flote esta versatilidad y es interesante mostrar otras facetas al público que está acostumbrado a verte en teleseries, demostrarles que uno puede bailar y hacer muchas otras cosas”.

Por último, respecto a la competencia Edwards señala que: “Lo que no tengo es miedo. No tengo ni un ápice de miedo, porque sé lo bueno que soy y sé lo que tengo. También soy consciente de que hay grandes bailarines con grandes aptitudes, chicos que realmente son súper atractivos y buenos, con carrera de espectáculos, de show y que han ganado competencias”.