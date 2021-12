Nueva eliminada de “El Discípulo del Chef” abandonó el set entre lágrimas

El día de ayer se emitió un nuevo capítulo de “El Discípulo del Chef“, programa culinario de CHV que se vio sometido a una nueva jornada de eliminación.

En esta oportunidad fue el equipo rojo, liderado por Sergi Arola, el cual debió despedir a uno de sus integrantes, luego de que no superaran la prueba de eliminación versus el equipo azul.

“Hay dos maneras de perder. Una que odio, que es cuando las cosas salen mal. Y hay otras veces en que hacemos las cosas bien, pero son las decisiones de un juez las que se van con el otro equipo”, inició señalando el español.

Luego continuó: “Los tengo por amigos, no simplemente como un equipo, y eso lo hace más duro. Pero haberlos conocido me hace pensar que, más allá de estas cuatro paredes, vamos a seguir en contacto“.

Tras esto, reveló que la próxima eliminada sería la actriz Paola Troncoso. “La persona que por desgracia tengo que apartar del equipo es Paola. Lo siento“.

Esto provocó una inmediata reacción de Miguelito, quien cayó al suelo de rodillas y se puso a llorar, provocando una reacción de Paola. “No me gusta ver llorar a Miguelito“, expresó entre lágrimas.

Luego señaló que tenía un presentimiento sobre esta situación: “Sergi tiene su carácter y yo lo entiendo. No puedo esperar que sienta o piense igual que yo, y me pasa que yo tampoco puedo cambiar mi forma. Tenía el presentimiento de que me iba a ir hoy”.

“Lo que me da cosa es ver a Miguelito sufrir. Todos saben que él es un adulto, pero para mí es como un hijo… Es mi guagua. Tenemos un lazo increíble. Es un pequeño gran hombre”, sumó.

Por último Paola Troncoso expresó: “Les agradezco a todos. Ha sido disfrutar y me voy con mi cuadernito lleno de recetas. Los quiero mucho y pásenlo súper bien”.

El mensaje de Miguelito

En la sección de las entrevistas Miguelito recuperó el aliento y se refirió a esta pérdida: “Ella sabe lo mucho que la quiero y que la voy a extrañar… Se va un pedazo de mi corazón y una parte de la fuerza que tenía yo en el programa. Tengo que seguir por mí y por ella, y sé que me va a estar viendo orgullosa de lo que hago“.

Por otro lado Paola Troncoso volvió a referirse a su premonición: “Cuando me levanté para venir, dije ‘me voy a ir’. Estaba segura de que iba a ser así y está todo bien. Es perfecto. Los momentos que vivimos son perfectos para nuestro aprendizaje y crecimiento. Nada nos pasa en la vida por casualidad”.

“Aprendí mucho y me ayudó a reencantarme con la cocina. Estoy muy agradecida de la producción, y el cariño que he recibido de todos. A Sergi agradecerle también”, cerró.