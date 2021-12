Daniel Fuenzalida sufrió nueva y dolorosa pérdida familiar: “No podré acompañar en esta partida”

El animador Daniel Fuenzalida nuevamente enfrentó un lamentable episodio, el cual se suma a la pérdida de su madre que ocurrió hace un par de meses.

Ahora el conductor de “Me Late“, que se encontraba de vacaciones en New York, recibió una lamentable noticia sobre la pérdida de otro familiar.

“Recibo con mucha pena la pérdida de un gran tío para mí, yo lejos en mis días de descanso, justo coincidió y no podré acompañar en esta partida“, inició señalando en una publicación que compartió en Instagram.

Luego continuó: “Me quedo con la tranquilidad de poder haberme despedido y me guardo sus consejos que me dio este miércoles; lo más importante que me dijiste es que lo mío es la resiliencia”.

Por último compartió una sensible reflexión, despidiéndose de su cercano familiar: “Buen viaje, tío Nino. Gracias por todos tus gestos, más que grandes cosas, pequeños gestos que quedan para toda la vida, un abrazo a mis primos y tía, gracias por todo tío Nino, siempre te recordaré, el enano (como me decías) un año para seguir aprendiendo”.

Aquí puedes revisar la publicación: