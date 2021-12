Andrés Velasco revela cómo se preparó para interpretar a su personaje de “Demente” que lo llevó a ganar el premio a mejor actor: “Me apoyé mucho en series”

El actor Andrés Velasco el viernes pasado fue elegido por votación popular como “mejor actor del año” por su papel de Dante Covarrubias en la teleserie nocturna de Mega “Demente”, en el marco de los Premios Estrellas 2021.

Y en plena alfombra roja, Sillón Vip conversó con el intérprete, quien nos confesó qué es lo que más le complica de las galas.“No soy muy aficionado a la ropa, de hecho me visto pésimo, cuando me piden este tipo de cosas me pongo nervioso y pido ayuda”, dijo, asegurando que buscó en el clóset lo que más le servía para la ocasión (y se veía muy bien, por cierto).

Respecto a cómo se tomó este premio, sostuvo que “mi autoestima está super bien, es mejor que cualquier terapia”, además agregó que “el reconocimiento es algo bellísimo, uno no vive para eso, pero cuando lo recibe es como un gran regalo“.

“A pesar de ser un personaje tan malo, la gente ha sido muy cariñosa me dicen ‘no sabes cómo te odié, felicitaciones por la gran actuación’ y eso hace muy bien”, señaló.

El complejo personaje de Dante Covarrubias

Sobre la preparación para este rol, dice que no se inspiró en nada porque el personaje era muy complejo y que tuvo que buscar en la lógica de Dante para poder “descifrar a este monstruo”. Aunque sí, acudió a una particular técnica: “Me apoyé mucho en series, que por suerte están de moda las de asesinos en la realidad”, declaró, agregando que le gustó mucha la del asesino en serie estadounidense Ted Bundy.

Y aunque no lo crean, este tipo de personajes no son lo que más le acomoda al actor: “Yo no le tenía mucha fe a los personajes de malos porque decía tanto que hablan de los personajes malos, como si fuera como un chiche y fue una sorpresa para mí, porque son personajes que tienen muchas capas, mucho que investigar, mucho que trabajar”. Y reveló que “me gusta más la comedia me gusta más sonreír”, señalando que le encantaría hacer comedia teatral.

Revisa la entrevista completa en el link: