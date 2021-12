“Que se muera Kast y Piñera”: Camila Moreno explica polémica letra que cantó en acto de campaña de Boric

“Que se muera Kast y Piñera, vamos a quemar el reino”. Esa fue parte de la letra que cantó la artista Camila Moreno durante el acto de campaña “Mujeres y Disidencias por Boric”, realizado el 15 de diciembre, y que provocó críticas.

“Es tiempo de que los candidatos y los comandos callen y que llamemos todos con fuerza a condenar cualquier llamado a fraude, a asesinar, a matar o a quemar íconos o figuras de cualquiera de las posiciones políticas”, fue lo que dijo el excandidato José Antonio Kast tras el evento.

Por su parte, el expresidenciable de Renovación Nacional, Mario Desbordes, tuiteó: “¿Se imaginan si en el cierre de José Antonio Kast se hubiera cantado lo mismo, pero aludiendo al otro candidato? Esto refleja el verdadero fascismo, y no me vengan con que es una expresión artística”.

Este miércoles, la cantante decidió analizar el significado de las letras, en la que abordó la polémica. “En su momento se dijo que ‘Lo cierto’ era una canción pro vegetarianismo y que ‘Tu mamá te mató’ era anti aborto. Es lo bonito y es la idea que cada quien interprete lo quiera (y pueda) de cada canción“, partió diciendo en su cuenta de Twitter.

“Pero también los autores podemos contarles lo que quisimos decir. ‘Lo cierto’ no es una canción pro vegetarianismo, ‘Tu mamá te mató’ no es anti aborto y en la frase de la discordia no deseo la muerte física de nadie“, aclaró.

“Lo que sí deseo es que muera lo que ellos representan y que desaparezcan de los espacios de poder. En hora buena eso está pasando. Ahora que se haga justicia”, precisó.