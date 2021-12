Julio César Rodríguez confesó por qué se puso un aro y reveló particular petición del canal por su cabello rubio

En una nueva edición de “Síganme Los Buenos” de Canal Vive, el conductor del espacio, Julio César Rodríguez, confesó por qué se puso un aro y reveló que en CHV le pidieron que se sacara el pelo rubio.

“Me acabo de poner este aro po’, ah es que lo tengo tapado, me lo tapo para la tele, para que nadie se entere, voy al matinal con esto tapado, porque me lo puse para las elecciones, rucio y con aro?…“, contó en el espacio televisivo.

En esa misma línea, detalló que “mi hija vio por Instagram que estaban haciendo aro, y quería ponerse un arito, fue y le dio pánico… y me lo puse para que ella vea“.

“Me lo puse primero y quedé con el aro rosado más encima y no me lo he querido sacar para que no se cierre el hoyo”, agregó.

“Me teñí para La Junta, bien rubio, mi jefa me dijo: ‘no se te vaya a ocurrir llegar para las elecciones rubio, te lo pido por favor’ y figuraba el sábado que acompañe a mi hija a las 9 de la noche, rucio y con aro y rosado…“, concluyó el periodista.