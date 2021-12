Podría tener 50 años: Encuentran envase de helado casi intacto en playa de El Quisco

Un curioso hallazgo hizo el municipio de El Quisco durante una limpieza de sus playas. Se trata de un envase de helado prácticamente intacto, que podría tener más de 50 años.

A través de la cuenta de Twitter del municipio compartieron la imagen en que se aprecia el logo de la marca, el que fue utilizado entre los años 1965 y 1980, por lo que rápidamente se encendió el debate sobre el uso del plástico y el cuidado del medio ambiente.

“Me encantaría saber qué políticas de cuidado del medio ambiente ha implementado @SavoryChile en los últimos 40 años para asegurar a sus consumidores que esto no vuelva a suceder con sus envases y material de desecho”, respondió un usuario.

Otro de los comentarios señaló que “Todo el mundo hablando sobre no ensuciar y que la playa no la habían limpiado, etc. Es q el asunto es más q eso. Ese envase de plástico, que sirvió 5 minutos para sus fines, lleva 50 años y no desaparece”.

Revisa el Tweet aquí: