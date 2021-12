Yazmín Vásquez sacó carcajadas en redes sociales al publicar una imagen de cuando era niña

La periodista Yazmín Vásquez, fiel a su estilo relajado, desató una ola de comentarios al publicar una divertida fotografía.

Así es como se puede ver a través de su cuenta de Instagram en donde escribió: “¡Mi #tbt en Villarrica, arriba de la camioneta de mi papá! ¡Por favor comentarios aparte mi corte de pelo era un playmovil! Jajajaja”, comentó, junto con compartir la postal en donde aparece de niña, con un peinado estilo melena.

Tras esto, los usuarios de la red reaccionaron inmediatamente coincidiendo muchos de ellos el haber tenido el mismo corte de cabello que la comunicadora:

“Mi mamá tiene una foto con ese mismo corte cuando chica en la playa, me encanta 💖”, yo tuve un buzo igual y créeme que con el mismo corte de pelo 👏”, “😂 no te preocupes, no fuiste la única que pasó por ese corte de pelo …el gusto de las mamás y las peluqueras 😢”, fueron parte de los divertidos mensajes de los internautas.

